Младенца забрали у матери с Харьковщины, которая вела асоциальную жизнь
В Берестинском районе правоохранители изъяли младенца из опасной среды, сообщает Нацполиция.
В полицию сообщили, что в одном из сел женщина с младенцем ведет себя агрессивно. На месте происшествия работники ювенальной превенции и полицейские установили, что 20-летняя местная жительница пришла к знакомым вместе с ребенком, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В гостях молодая девушка начала ссориться. Она вела себя агрессивно, создавая угрозу жизни и здоровью младенца.
Полицейские выяснили, что жилье женщины неудовлетворительно для ребенка, а все семья ведет асоциальный образ жизни.
Служба по делам детей изъяла восьмимесячного мальчика и отвезла в больницу для осмотра. После обследования малыша передали в патронатную семью.
Относительно горе-матери полицейские составили админпротокол о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.
Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: алкогольное опьянение, младенец, Нацполиция;
Дата публикации материала: 13 апреля 2026 в 19:14;