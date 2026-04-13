Младенца забрали у матери с Харьковщины, которая вела асоциальную жизнь

В Берестинском районе правоохранители изъяли младенца из опасной среды, сообщает Нацполиция.

В полицию сообщили, что в одном из сел женщина с младенцем ведет себя агрессивно. На месте происшествия работники ювенальной превенции и полицейские установили, что 20-летняя местная жительница пришла к знакомым вместе с ребенком, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В гостях молодая девушка начала ссориться. Она вела себя агрессивно, создавая угрозу жизни и здоровью младенца.

Полицейские выяснили, что жилье женщины неудовлетворительно для ребенка, а все семья ведет асоциальный образ жизни.

Служба по делам детей изъяла восьмимесячного мальчика и отвезла в больницу для осмотра. После обследования малыша передали в патронатную семью.

Относительно горе-матери полицейские составили админпротокол о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.