Live

Младенца забрали у матери с Харьковщины, которая вела асоциальную жизнь

Общество 19:14   13.04.2026
В Берестинском районе правоохранители изъяли младенца из опасной среды, сообщает Нацполиция.

В полицию сообщили, что в одном из сел женщина с младенцем ведет себя агрессивно. На месте происшествия работники ювенальной превенции и полицейские установили, что 20-летняя местная жительница пришла к знакомым вместе с ребенком, находясь в состоянии алкогольного опьянения. В гостях молодая девушка начала ссориться. Она вела себя агрессивно, создавая угрозу жизни и здоровью младенца.

Полицейские выяснили, что жилье женщины неудовлетворительно для ребенка, а все семья ведет асоциальный образ жизни.
Служба по делам детей изъяла восьмимесячного мальчика и отвезла в больницу для осмотра. После обследования малыша передали в патронатную семью.

Относительно горе-матери полицейские составили админпротокол о невыполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.

Автор: Оксана Якушко
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

