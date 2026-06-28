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Яка буде погода в Харкові та області в понеділок — прогноз на 29 червня

Погода 22:00   28.06.2026
Олена Нагорна
Яка буде погода в Харкові та області в понеділок — прогноз на 29 червня

У понеділок, 29 червня, на Харківщині — мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, по області місцями гроза.

У Харкові вночі термометри покажуть 14-16 градусів, удень – 25-27, повідомляє Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 13–18 градусів, удень — 24–29.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

За даними синоптикині Наталки Діденко, новий тиждень розпочнеться зі спеки, яка вже прийшла в Україну. Найвища температура буде у західних областях. Опади 29 червня малоймовірні.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2026 в 22:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У понеділок, 29 червня, на Харківщині — мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, по області місцями гроза.".