Яка буде погода в Харкові та області в понеділок — прогноз на 29 червня

У понеділок, 29 червня, на Харківщині — мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, по області місцями гроза.

У Харкові вночі термометри покажуть 14-16 градусів, удень – 25-27, повідомляє Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.

По області нічна температура становитиме 13–18 градусів, удень — 24–29.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

За даними синоптикині Наталки Діденко, новий тиждень розпочнеться зі спеки, яка вже прийшла в Україну. Найвища температура буде у західних областях. Опади 29 червня малоймовірні.