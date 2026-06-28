Яка буде погода в Харкові та області в понеділок — прогноз на 29 червня
У понеділок, 29 червня, на Харківщині — мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ, по області місцями гроза.
У Харкові вночі термометри покажуть 14-16 градусів, удень – 25-27, повідомляє Гідрометеорологічний центр Харківської та Луганської областей.
По області нічна температура становитиме 13–18 градусів, удень — 24–29.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
За даними синоптикині Наталки Діденко, новий тиждень розпочнеться зі спеки, яка вже прийшла в Україну. Найвища температура буде у західних областях. Опади 29 червня малоймовірні.