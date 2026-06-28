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Какой будет погода в Харькове и области в понедельник — прогноз на 29 июня

Погода 22:00   28.06.2026
Елена Нагорная
Какой будет погода в Харькове и области в понедельник — прогноз на 29 июня

В понедельник, 29 июня, на Харьковщине — переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, по области местами гроза.

В Харькове ночью термометры покажут 14-16 градусов, днем – 25-27, сообщает Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 13–18 градусов, днем — 24–29.

Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с.

По данным синоптика Натальи Диденко, новая неделя начнется с жары, которая уже пришла в Украину. Самая высокая температура будет в западных областях. Осадки 29 июня маловероятны.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 28 июня 2026 в 22:00;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В понедельник, 29 июня, на Харьковщине — переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, по области местами гроза.".