Какой будет погода в Харькове и области в понедельник — прогноз на 29 июня

В понедельник, 29 июня, на Харьковщине — переменная облачность. Ночью без существенных осадков. Днем небольшой кратковременный дождь, по области местами гроза.

В Харькове ночью термометры покажут 14-16 градусов, днем – 25-27, сообщает Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

По области ночная температура составит 13–18 градусов, днем — 24–29.

Ветер северо-западный, 7 – 12 м/с.

По данным синоптика Натальи Диденко, новая неделя начнется с жары, которая уже пришла в Украину. Самая высокая температура будет в западных областях. Осадки 29 июня маловероятны.