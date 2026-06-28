Новости Харькова — главное за 28 июня: ночной ракетный удар, успехи СОУ

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

09:02

Утром российский дрон попал в многоэтажный дом в Киевском районе Харькова

Об атаке сообщил в 08:38 мэр Игорь Терехов. Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что попадание беспилотника зафиксировано между седьмым и восьмым этажами дома. По предварительным данным, пострадавших нет.

08:14

СОУ контратаковали вблизи Казачьей Лопани и имели успех под Купянском — ISW

Украинские защитники добились успехов сразу на двух направлениях фронта в Харьковской области, сообщил американский Институт изучения войны, правда, со ссылкой на российские источники.

По оценкам аналитиков, 26 и 27 июня российские войска пытались наступать к северу и северо-востоку от Харькова, однако никаких успехов не имели из-за активных контратак ВСУ. В отчете Института отмечается, что один из российских военных блогеров подтверждал контратаки украинских сил в районах Казачьей Лопани и Земляного Яра.

На Купянском направлении попытки оккупантов атаковать 26 и 27 июня также были заблокированы. Российский военкор опубликовал карту, указывающую на то, что украинские войска недавно продвинулись или уверенно удерживали позиции к востоку от села Подолы.

07:30

Ракетный удар по Основянскому району Харькова нанесли ночью военные РФ

«Есть информация о попадании ракет в Основянском районе Харькова. Последствия уточняются», — написал в 03:56 мэр Игорь Терехов.

Информацию об атаке позже подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов. По его словам, данных о пострадавших нет.