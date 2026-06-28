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Новини Харкова — головне за 28 червня: нічний ракетний удар, успіхи СОУ

Події 09:15   28.06.2026
Олена Нагорна
Новини Харкова — головне за 28 червня: нічний ракетний удар, успіхи СОУ

Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.

09:15

Вранці російський дрон влучив у багатоповерховий будинок у Київському районі Харкова

Про атаку повідомив о 08:38 міський голова Ігор Терехов. Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що влучання зафіксовано у фасад житлового будинку на рівні десятого поверху. Пошкоджено скління вікон. 59-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Медики надали постраждалій необхідну допомогу.

08:14

СОУ контратакували поблизу Козачої Лопані та мали успіх під Куп’янськом — ISW

Українські захисники досягли успіхів одразу на двох напрямках фронту в Харківській області, повідомив американський Інститут вивчення війни, щоправда, із посиланням на російські джерела.

За оцінками аналітиків, 26 та 27 червня російські війська намагалися наступати на північ та північний схід від Харкова, проте жодних успіхів не мали через активні контратаки ЗСУ. У звіті Інституту зазначається, що один із російських військових блогерів підтверджував контратаки українських сил у районах Козачої Лопані та Земляного Яру.

На Куп’янському напрямку спроби окупантів атакувати 26 та 27 червня також були заблоковані. Російський військкор опублікував карту, яка вказує на те, що українські війська нещодавно просунулися або впевнено утримували позиції на схід від села Подоли.

07:30

Ракетного удару по Основ’янському району Харкова завдали вночі військові РФ

«Маємо інформацію про влучання ракет в Основ’янському районі Харкова. Наслідки уточнюються», — написав о 03:56 мер Ігор Терехов.

Інформацію про атаку згодом підтвердив начальник ХОВА Олег Синєгубов. За його словами, даних щодо постраждалих немає.

Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Червня 2026 в 09:15;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.".