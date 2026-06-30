70-річний харків’янин «продавав» інвалідність чоловікам за $7700 – поліція

Правоохоронці затримали літнього харків’янина, який, за даними слідства, за гроші обіцяв організувати виїзд за кордон військовозобов’язаним чоловікам.

«70-річний харків’янин за грошову винагороду у розмірі 7700 доларів пропонував військовозобов’язаним чоловікам сприяння в оформленні фіктивної групи інвалідності. За ці кошти зловмисник, використовуючи корупційні зв’язки серед представників медичних установ, забезпечував оформлення медичної документації з фіктивними діагнозами, що в подальшому мало стати підставою для безперешкодного виїзду за межі України», – встановили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Крім того, додали правоохоронці, фігурант вимагав гроші за вплив на медичних працівників і членів відповідних комісій, які виконують функції держави.

Поліцейські затримали чоловіка після одержання 7700 доларів неправомірної вигоди. Під час обшуків у нього вилучили гроші та мобільний телефон.

Фігуранту повідомили про підозру у зловживанні впливом.

Нагадаємо, раніше правоохоронці Харківщини викрили на корупційній схемі начальника одного з відділень Військового медичного клінічного центру Східного регіону (Дніпро). 38-річний підполковник медичної служби вимагав у військовослужбовця хабар за сприяння у звільненні зі служби, повідомляв речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.