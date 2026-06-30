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70-річний харків’янин «продавав» інвалідність чоловікам за $7700 – поліція

Суспільство 16:47   30.06.2026
Вікторія Яковенко
70-річний харків’янин «продавав» інвалідність чоловікам за $7700 – поліція Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці затримали літнього харків’янина, який, за даними слідства, за гроші обіцяв організувати виїзд за кордон військовозобов’язаним чоловікам.

«70-річний харків’янин за грошову винагороду у розмірі 7700 доларів пропонував військовозобов’язаним чоловікам сприяння в оформленні фіктивної групи інвалідності. За ці кошти зловмисник, використовуючи корупційні зв’язки серед представників медичних установ, забезпечував оформлення медичної документації з фіктивними діагнозами, що в подальшому мало стати підставою для безперешкодного виїзду за межі України», – встановили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Крім того, додали правоохоронці, фігурант вимагав гроші за вплив на медичних працівників і членів відповідних комісій, які виконують функції держави.

Поліцейські затримали чоловіка після одержання 7700 доларів неправомірної вигоди. Під час обшуків у нього вилучили гроші та мобільний телефон.

Фігуранту повідомили про підозру у зловживанні впливом.

70-летний харьковчанин помогал уклонистам
Фото: ГУНП в Харківській області
70-летний харьковчанин помогал уклонистам
Фото: ГУНП в Харківській області
70-летний харьковчанин помогал уклонистам
Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, раніше правоохоронці Харківщини викрили на корупційній схемі начальника одного з відділень Військового медичного клінічного центру Східного регіону (Дніпро). 38-річний підполковник медичної служби вимагав у військовослужбовця хабар за сприяння у звільненні зі служби, повідомляв речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2026 в 16:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці затримали літнього харків’янина, який, за даними слідства, за гроші обіцяв організувати виїзд за кордон військовозобов’язаним чоловікам.".