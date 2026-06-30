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70-летний харьковчанин «продавал» инвалидность мужчинам за $7700 – полиция

Общество 16:47   30.06.2026
Виктория Яковенко
70-летний харьковчанин «продавал» инвалидность мужчинам за $7700 – полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители задержали пожилого харьковчанина, который, по данным следствия, за деньги обещал организовать выезд за границу военнообязанным мужчинам.

«70-летний харьковчанин за денежное вознаграждение в размере 7700 долларов предлагал военнообязанным мужчинам содействие в оформлении фиктивной группы инвалидности. За эти средства злоумышленник, используя коррупционные связи среди представителей медицинских учреждений, обеспечивал оформление медицинской документации с фиктивными диагнозами, что в дальнейшем должно стать основанием для беспрепятственного выезда за пределы Украины», — установили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме того, добавили правоохранители, фигурант требовал деньги за влияние на медицинских работников и членов соответствующих комиссий, выполняющих функции государства.

Полицейские задержали мужчину после получения 7700 долларов неправомерной выгоды. Во время обысков у него изъяли деньги и мобильный телефон.

Фигуранту сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.

70-летний харьковчанин помогал уклонистам
Фото: ГУНП в Харьковской области
70-летний харьковчанин помогал уклонистам
Фото: ГУНП в Харьковской области
70-летний харьковчанин помогал уклонистам
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, ранее правоохранители Харьковщины разоблачили на коррупционной схеме начальника одного из отделений Военного медицинского клинического центра Восточного региона (Днепр). 38-летний подполковник медицинской службы требовал у военнослужащего взятку за содействие в увольнении со службы, сообщал пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 30 июня 2026 в 16:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали пожилого харьковчанина, который, по данным следствия, за деньги обещал организовать выезд за границу военнообязанным мужчинам.".