70-летний харьковчанин «продавал» инвалидность мужчинам за $7700 – полиция

Правоохранители задержали пожилого харьковчанина, который, по данным следствия, за деньги обещал организовать выезд за границу военнообязанным мужчинам.

«70-летний харьковчанин за денежное вознаграждение в размере 7700 долларов предлагал военнообязанным мужчинам содействие в оформлении фиктивной группы инвалидности. За эти средства злоумышленник, используя коррупционные связи среди представителей медицинских учреждений, обеспечивал оформление медицинской документации с фиктивными диагнозами, что в дальнейшем должно стать основанием для беспрепятственного выезда за пределы Украины», — установили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Кроме того, добавили правоохранители, фигурант требовал деньги за влияние на медицинских работников и членов соответствующих комиссий, выполняющих функции государства.

Полицейские задержали мужчину после получения 7700 долларов неправомерной выгоды. Во время обысков у него изъяли деньги и мобильный телефон.

Фигуранту сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием.

Напомним, ранее правоохранители Харьковщины разоблачили на коррупционной схеме начальника одного из отделений Военного медицинского клинического центра Восточного региона (Днепр). 38-летний подполковник медицинской службы требовал у военнослужащего взятку за содействие в увольнении со службы, сообщал пресс-секретарь Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.