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“Реальність перевершила очікування” – Фурса про витік документів Пентагону

Події 12:20   14.04.2023
Сергій Фурса
інвестиційний банкір
“Реальність перевершила очікування” – Фурса про витік документів Пентагону

Реальність як завжди перевершила очікування, і виявилося, що (злив у мережу документи Пентагону – Ред.) таки дурник, але взагалі не ідейний, якщо не вважати його любов до теорій змови та расизм глибокими ідеями. Та й у принципі ти не очікуєш на ідейність від чувака, який робить селфі в ліфті та просто намагається справити враження на інших підлітків. Загалом усе виявилося настільки просто й тупо, що просто прикро, причому не тільки прихильникам теорії змови.

Автор: Сергій Фурса, інвестиційний банкір

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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано; ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2023 в 12:20;

    • Кореспондент Сергій Фурса, інвестиційний банкір у цій статті розкриває тему новин про те, що "Реальність як завжди перевершила очікування, і виявилося, що (злив у мережу документи Пентагону – Ред.) таки дурник, але взагалі не…".