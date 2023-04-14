Витік документів Пентагону. Заарештовано “тихого і ввічливого” сина квіткарів

The Guardian повідомила подробиці про головного підозрюваного у справі про “злив” документів Пентагону, якого заарештували минулої ночі.

Секретні документи американського військового відомства, ймовірно, роздобув та злив у мережу 21-річний Джек Тейшейра. Саме його заарештувало ФБР минулої ночі у Массачусетсі. Генпрокурор США Меррік Гарланд під час брифінгу у Вашингтоні підтвердив арешт Тейшейри. За словами Гарланда, хлопця утримуватимуть під вартою “у зв’язку з розслідуванням передбачуваного несанкціонованого вилучення, зберігання та передачі секретної інформації національної оборони”. Сказане Гарландом припускає, що Тейшейрі висунуть звинувачення відповідно до Закону про шпигунство. Кожне звинувачення може спричинити до 10 років ув’язнення – тобто хлопець може отримати по 10 років в’язниці за кожен із “злитих” документів, що практично означає довічне ув’язнення.

За інформацією ЗМІ, заарештований керував онлайн-групою, де публікували таємні файли. Група називала себе Thug Shaker Central і складалася з 20–30 молодих людей та підлітків, об’єднаних пристрастю до зброї, військового спорядження та відеоігор.

“Колишні члени Thug Shaker Central розповіли організації журналістів-розслідувачів Bellingcat, Washington Post і New York Times, що документи були опубліковані з очевидною спробою справити враження на решту членів групи, а не для досягнення будь-яких конкретних зовнішньополітичних результатів”, – пише The Guardian.

Тейшейра – військовослужбовець Національної гвардії ВПС США. Його заарештували у власному будинку у місті Норт-Дайтон.

“На кадрах новин з вертольота видно, як молоду людину з коротко остриженим темним волоссям, в оливково-зеленій футболці та червоних шортах змушують йти спиною до групи агентів, які стоять у бронетранспортера в камуфляжі та бронежилетах і направляють на нього гвинтівки”, – описали перебіг арешту в матеріалі The Guardian.

Журналісти дізналися подробиці про затриманого. Отже, Тейшейра служив у 102 розвідувальному крилі Національної повітряної гвардії Массачусетса. Він був помічником з кібертранспортних систем та відповідав за забезпечення роботи інтернету на авіабазах. На службу прийшов у 2019 році.

Сусіди описали Тейшейру як тихого і ввічливого, а сім’ю – як товариську.

“Його мати Дон володіє квітковим бізнесом”, – сказав відставний офіцер ВПС Маріо Коррейя. За його словами, батько Тейшейри звільнився з військово-повітряних сил.

Жінка, яка, як вважається, є матір’ю Тейшейри, Дон Дюфо, раніше Дон Тейшейра, та її чоловік Том Дюфо володіють розплідником під назвою Bayberry Farm and Flower Co. На сайті компанії розміщено повідомлення, що бізнес закрито цього тижня. На сторінці компанії у фейсбуці згадувався Джек Тейшейра у червні 2021 року.

“Сьогодні Джек їде додому, закінчив коледж і готовий розпочати свою кар’єру у Повітряній Національній гвардії!” – Сказано в повідомленні під фотографією повітряної кулі “Ласкаво просимо додому!”

У ході розслідування стосовно Тейшейри вивчатимуть, як 21-річний нацгвардієць міг отримати доступ до надсекретних матеріалів, життєво важливих для безпеки США. Пентагон заявив, що переглядає свою політику захисту таємних матеріалів.