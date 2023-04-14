Утечка документов Пентагона. Арестован «тихий и вежливый» сын цветочников

The Guardian сообщила подробности о главном подозреваемом в деле о «сливе» документов Пентагона, которого арестовали минувшей ночью.

Секретные документы американского военного ведомства, вероятно, раздобыл и слил в сеть 21-летний Джек Тейшейра. Именно его арестовало ФБР минувшей ночью в Массачусетсе. Генпрокурор США Меррик Гарланд на брифинге в Вашингтоне подтвердил арест Тейшейры. По словам Гарланда, парня содержать под стражей «в связи с расследованием предполагаемого несанкционированного изъятия, хранения и передачи секретной информации национальной обороны». Сказанное Гарландом предполагает, что Тейшейре предъявят обвинения в соответствии с Законом о шпионаже. Каждое обвинение может повлечь до 10 лет тюремного заключения — то есть молодой человек может получить по 10 лет тюрьмы за каждый из «слитых» документов, что практически означает пожизненное заключение.

По информации СМИ, арестованный руководил онлайн-группой, где публиковали секретные файлы. Группа называла себя Thug Shaker Central и состояла из 20–30 молодых людей и подростков, объединенных страстью к оружию, военному снаряжению и видеоиграм.

«Бывшие члены Thug Shaker Central рассказали организации журналистов-расследователей Bellingcat, Washington Post и New York Times, что документы были опубликованы с очевидной попыткой произвести впечатление на остальных членов группы, а не для достижения каких-либо конкретных внешнеполитических результатов», — пишет The Guardian.

Тейшейра — военнослужащий Национальной гвардии ВВС США. Его арестовали в собственном доме в городе Норт-Дайтон.

«На кадрах новостей с вертолета видно, как молодого человека с коротко остриженными темными волосами, в оливково-зеленой футболке и красных шортах заставляют идти спиной к группе агентов, стоящих у бронетранспортера в камуфляже и бронежилетах и направляющих на него винтовки», — описали ход ареста в материале The Guardian.

Журналисты узнали подробности о задержанном. Итак, Тейшейра служил в 102-м разведывательном крыле Национальной воздушной гвардии Массачусетса. Он был помощником по кибертранспортным системам и отвечал за обеспечение работы интернета на авиабазах. На службу пришел в 2019 году.

Соседи описали Тейшейру как тихого и вежливого, а его семью — как общительную.

«Его мать Дон владеет цветочным бизнесом», — сказал отставной офицер ВВС Марио Коррейя. По его словам, отец Тейшейры уволился из военно-воздушных сил.

Женщина, которая, как считается, является матерью Тейшейры, Дон Дюфо, ранее Дон Тейшейра, и ее муж Том Дюфо владеют питомником под названием Bayberry Farm and Flower Co. На сайте компании размещено сообщение, что бизнес закрыт на этой неделе. На странице компании в Facebook упоминался Джек Тейшейра в июне 2021 года.

«Сегодня Джек едет домой, закончил колледж и готов начать свою карьеру в Воздушной Национальной гвардии!» — сказано в сообщении под фотографией воздушного шара «Добро пожаловать домой!»

В ходе расследования в отношении Тейшейры будут изучать, как 21-летний нацгвардеец мог получить доступ к сверхсекретным материалам, жизненно важным для интересов безопасности США. Пентагон заявил, что пересматривает свою политику защиты секретных материалов.