«Реальность превзошла ожидания» — Фурса об утечке документов Пентагона
Реальность как всегда превзошла ожидания, и оказалось, что (слил в сеть документы Пентагона — Ред.) таки дурачок, но вообще не идейный, если не считать его любовь к теориям заговора и расизм глубокими идеями. Да и в принципе ты не ожидаешь идейности от чувака, который делает селфи в лифте и просто пытается произвести впечатление на других подростков. В общем, все оказалось настолько просто и тупо, что прямо обидно, причем не только сторонникам теории заговора.
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- • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 12:20;
Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Реальность как всегда превзошла ожидания, и оказалось, что (слил в сеть документы Пентагона — Ред.) таки дурачок, но вообще не…".