Live
  • Пятница 14.04.2023
    • Харьков
  •   +7°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.26
    • 🟢

«Реальность превзошла ожидания» — Фурса об утечке документов Пентагона

Мир 12:20   14.04.2023
Сергей Фурса
инвестиционный банкир
«Реальность превзошла ожидания» — Фурса об утечке документов Пентагона

Реальность как всегда превзошла ожидания, и оказалось, что (слил в сеть документы Пентагона — Ред.) таки дурачок, но вообще не идейный, если не считать его любовь к теориям заговора и расизм глубокими идеями. Да и в принципе ты не ожидаешь идейности от чувака, который делает селфи в лифте и просто пытается произвести впечатление на других подростков. В общем, все оказалось настолько просто и тупо, что прямо обидно, причем не только сторонникам теории заговора.

Автор: Сергей Фурса, инвестиционный банкир

Новости по теме:

12:42
Более 6 тысяч абитуриентов Харьковщины зарегистрировались на НМТ – ХОВА
12:20
«Реальность превзошла ожидания» — Фурса об утечке документов Пентагона
12:10
Когда и где состоятся службы и освящение пасок на Харьковщине. График ПЦУ.
12:09
Американцы, россияне и китайцы пытаются «слушать» всех — политолог
11:58
«Империализм, колониализм и национализм» — Моравецкий об истинной «душе» РФ

  • Категории: Мир, Политика, Происшествия, Сказано; ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: ««Реальность превзошла ожидания» — Фурса об утечке документов Пентагона»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 14 апреля 2023 в 12:20;

    • Корреспондент Сергей Фурса, инвестиционный банкир в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Реальность как всегда превзошла ожидания, и оказалось, что (слил в сеть документы Пентагона — Ред.) таки дурачок, но вообще не…".