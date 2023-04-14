«Реальность превзошла ожидания» — Фурса об утечке документов Пентагона

Реальность как всегда превзошла ожидания, и оказалось, что (слил в сеть документы Пентагона — Ред.) таки дурачок, но вообще не идейный, если не считать его любовь к теориям заговора и расизм глубокими идеями. Да и в принципе ты не ожидаешь идейности от чувака, который делает селфи в лифте и просто пытается произвести впечатление на других подростков. В общем, все оказалось настолько просто и тупо, что прямо обидно, причем не только сторонникам теории заговора.