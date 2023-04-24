Ми не можемо відмовитися від Бахмута – Зеленський
Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це (допоможе) розширити фронт і дасть російським військам та “Вагнеру” шанс захопити більше наших земель.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2023 в 11:26;
Кореспондент Володимир Зеленський, Президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ми не можемо відмовитися від Бахмута, тому що це (допоможе) розширити фронт і дасть російським військам та “Вагнеру” шанс захопити…".