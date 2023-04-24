Мы не можем отказаться от Бахмута — Зеленский
Фото: пресс-служба ОП
Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это (поможет) расширить фронт и даст российским войскам и «Вагнеру» шанс захватить больше наших земель.
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2023 в 11:26;
Корреспондент Владимир Зеленский, Президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мы не можем отказаться от Бахмута, потому что это (поможет) расширить фронт и даст российским войскам и «Вагнеру» шанс захватить…".