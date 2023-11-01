Зіграє проти України – експосол Чалий про матеріал “Time” із Зеленським

Так – неприємно читати. Так – зіграє проти України. Так, треба розуміти, як працюють західні медіа та кого з авторів ти пустив до “своєї хати”… Але ж це був особливий формат співпраці. Спеціально підготовлений, з наданням інсайдів, з організацією всього процесу. Обіцянка розмістити фото Президента України на обкладинці виконана! Ну вийшло спиною… Ну маленьке… Але ж є! Які претензії? Але більше так не треба!