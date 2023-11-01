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Сыграет против Украины — экс-посол Чалый о материале «Time» с Зеленским

Мир 12:43   01.11.2023
Валерий Чалый
экс-посол Украины в США
Сыграет против Украины — экс-посол Чалый о материале «Time» с Зеленским Фото: facebook Валерия Чалого

Да – неприятно читать. Да – сыграет против Украины. Да, надо понимать, как работают западные медиа и кого из авторов ты пустил в «свой дом»… Но ведь это был особый формат сотрудничества. Специально подготовленный, с предоставлением инсайдов, с организацией всего процесса. Обещание разместить фото Президента Украины на обложке выполнено! Ну получилось спиной… Ну маленькое… Но ведь есть! Какие претензии? Но больше так не нужно!

Автор: Валерий Чалый, экс-посол Украины в США
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  • • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 12:43;

  • Корреспондент Валерий Чалый, экс-посол Украины в США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Да – неприятно читать. Да – сыграет против Украины. Да, надо понимать, как работают западные медиа и кого из авторов…".