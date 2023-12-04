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Російська пропаганда волає від радощів – Береза

Політика 11:57   04.12.2023
Борислав Береза
екснардеп
Російська пропаганда волає від радощів – Береза

Російська пропаганда волає від радощів через дописи Мар’яни Безуглої. І вони тягнуть нашу пришелепкувату членкиню президентської політсили у свій інформаційний простір. Але у нас влада мовчить з цього приводу. Тому що Мар’яна гавкає лише по команді. І зараз вона команду отримала. А те, що це шкодить Україні – дрібниці для влади.

Автор: Борислав Береза, екснардеп
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 11:57;

  • Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська пропаганда волає від радощів через дописи Мар’яни Безуглої. І вони тягнуть нашу пришелепкувату членкиню президентської політсили у свій інформаційний…".