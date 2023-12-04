Російська пропаганда волає від радощів – Береза
Російська пропаганда волає від радощів через дописи Мар’яни Безуглої. І вони тягнуть нашу пришелепкувату членкиню президентської політсили у свій інформаційний простір. Але у нас влада мовчить з цього приводу. Тому що Мар’яна гавкає лише по команді. І зараз вона команду отримала. А те, що це шкодить Україні – дрібниці для влади.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: Безуглая, береза, пропаганда;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 11:57;
Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російська пропаганда волає від радощів через дописи Мар’яни Безуглої. І вони тягнуть нашу пришелепкувату членкиню президентської політсили у свій інформаційний…".