Российская пропаганда завывает от радости — Береза
Российская пропаганда завывает от радости из-за сообщений Марьяны Безуглой. И они тянут нашу нелепую «членкиню» президентской политсилы в свое информационное пространство. Но у нас власть молчит по этому поводу. Потому что Марьяна лает только по команде. И сейчас она получила команду. А то, что это вредит Украине – пустяки для власти.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: Безуглая, береза, пропаганда;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 11:57;
Корреспондент Борисла Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская пропаганда завывает от радости из-за сообщений Марьяны Безуглой. И они тянут нашу нелепую «членкиню» президентской политсилы в свое информационное…".