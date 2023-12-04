Российская пропаганда завывает от радости — Береза

Российская пропаганда завывает от радости из-за сообщений Марьяны Безуглой. И они тянут нашу нелепую «членкиню» президентской политсилы в свое информационное пространство. Но у нас власть молчит по этому поводу. Потому что Марьяна лает только по команде. И сейчас она получила команду. А то, что это вредит Украине – пустяки для власти.