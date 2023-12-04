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Российская пропаганда завывает от радости — Береза

Мир 11:57   04.12.2023
Борисла Береза
экс-нардеп
Российская пропаганда завывает от радости — Береза

Российская пропаганда завывает от радости из-за сообщений Марьяны Безуглой. И они тянут нашу нелепую «членкиню» президентской политсилы в свое информационное пространство. Но у нас власть молчит по этому поводу. Потому что Марьяна лает только по команде. И сейчас она получила команду. А то, что это вредит Украине – пустяки для власти.

Автор: Борисла Береза, экс-нардеп
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 11:57;

  • Корреспондент Борисла Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российская пропаганда завывает от радости из-за сообщений Марьяны Безуглой. И они тянут нашу нелепую «членкиню» президентской политсилы в свое информационное…".