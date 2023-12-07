Це політичний шантаж – Байден про провал допомоги Україні республіканцями

Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою надзвичайно однобічну прикордонну політику. Це політичний шантаж, однозначний і простий. Ставки надто високі, а наслідки – надто значні для політичних ігор.