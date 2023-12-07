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Це політичний шантаж – Байден про провал допомоги Україні республіканцями

Політика 11:41   07.12.2023
Джозеф Байден
президент США
Це політичний шантаж – Байден про провал допомоги Україні республіканцями

Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою надзвичайно однобічну прикордонну політику. Це політичний шантаж, однозначний і простий. Ставки надто високі, а наслідки – надто значні для політичних ігор.

Автор: Джозеф Байден, президент США
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 11:41;

  • Кореспондент Джозеф Байден, президент США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою надзвичайно однобічну прикордонну політику. Це політичний шантаж,…".