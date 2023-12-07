Це політичний шантаж – Байден про провал допомоги Україні республіканцями
Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою надзвичайно однобічну прикордонну політику. Це політичний шантаж, однозначний і простий. Ставки надто високі, а наслідки – надто значні для політичних ігор.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: байден, допомога, конгресс, республиканцы, сша;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 11:41;
Кореспондент Джозеф Байден, президент США у цій статті розкриває тему новин про те, що "Республіканці в Конгресі погрожують припинити підтримку України, якщо їм не вдасться проштовхнути свою надзвичайно однобічну прикордонну політику. Це політичний шантаж,…".