Это политический шантаж — Байден о провале помощи Украине республиканцами
Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою чрезвычайно одностороннюю пограничную политику. Это политический шантаж, однозначный и простой. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны для политических игр.
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- Категории: Мир, Политика, Сказано, Украина; Теги: байден, допомога, конгресс, помощь, республиканцы, сша;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 11:41;
Корреспондент Джозеф Байден, президент США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою чрезвычайно одностороннюю пограничную политику. Это политический шантаж,…".