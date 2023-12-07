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Это политический шантаж — Байден о провале помощи Украине республиканцами

Мир 11:41   07.12.2023
Джозеф Байден
президент США
Это политический шантаж — Байден о провале помощи Украине республиканцами

Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою чрезвычайно одностороннюю пограничную политику. Это политический шантаж, однозначный и простой. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны для политических игр.

Автор: Джозеф Байден, президент США
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  • • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 11:41;

  • Корреспондент Джозеф Байден, президент США в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою чрезвычайно одностороннюю пограничную политику. Это политический шантаж,…".