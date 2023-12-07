Это политический шантаж — Байден о провале помощи Украине республиканцами

Республиканцы в Конгрессе угрожают прекратить поддержку Украины, если им не удастся протолкнуть свою чрезвычайно одностороннюю пограничную политику. Это политический шантаж, однозначный и простой. Ставки слишком высоки, а последствия слишком значительны для политических игр.