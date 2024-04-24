Голосування зміцнює роль США як лідера вільного світу – Зеленський

Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу. Я вдячний усім американцям, які продовжують підтримувати Україну та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроєкту виходить за межі політики… З нетерпінням очікую на швидке підписання законопроєкту та надання наступного пакета військової допомоги, що відповідатиме рішучості, яку я завжди відчуваю в наших переговорах.