Голосування зміцнює роль США як лідера вільного світу – Зеленський
Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу. Я вдячний усім американцям, які продовжують підтримувати Україну та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроєкту виходить за межі політики… З нетерпінням очікую на швидке підписання законопроєкту та надання наступного пакета військової допомоги, що відповідатиме рішучості, яку я завжди відчуваю в наших переговорах.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: голосование, допомога, Зеленський, сша;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 11:29;
Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу. Я вдячний усім американцям, які продовжують підтримувати Україну…".