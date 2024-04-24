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Голосування зміцнює роль США як лідера вільного світу – Зеленський

Політика 11:29   24.04.2024
Володимир Зеленський
президент України
Голосування зміцнює роль США як лідера вільного світу – Зеленський

Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу. Я вдячний усім американцям, які продовжують підтримувати Україну та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроєкту виходить за межі політики… З нетерпінням очікую на швидке підписання законопроєкту та надання наступного пакета військової допомоги, що відповідатиме рішучості, яку я завжди відчуваю в наших переговорах.

Автор: Володимир Зеленський, президент України
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 11:29;

  • Кореспондент Володимир Зеленський, президент України у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу. Я вдячний усім американцям, які продовжують підтримувати Україну…".