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Голосование укрепляет роль США как лидера свободного мира — Зеленский

Мир 11:29   24.04.2024
Владимир Зеленский
президент Украины
Голосование укрепляет роль США как лидера свободного мира — Зеленский Фото: пресс-служба ОП

Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира. Я благодарен всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за рамки политики… С нетерпением ожидаю скорого подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, который будет соответствовать решимости, которую я всегда чувствую в наших переговорах.

Автор: Владимир Зеленский, президент Украины
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 11:29;

  • Корреспондент Владимир Зеленский, президент Украины в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира. Я благодарен всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину…".