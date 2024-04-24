Голосование укрепляет роль США как лидера свободного мира — Зеленский

Это голосование укрепляет роль Америки как маяка демократии и лидера свободного мира. Я благодарен всем американцам, которые продолжают поддерживать Украину и осознают, что историческое значение этого законопроекта выходит за рамки политики… С нетерпением ожидаю скорого подписания законопроекта и предоставления следующего пакета военной помощи, который будет соответствовать решимости, которую я всегда чувствую в наших переговорах.