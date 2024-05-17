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Противник почав наступ значно раніше запланованого – Сирський

Події 11:46   17.05.2024
Олександр Сирський
Головнокомандувач ЗСУ
Противник почав наступ значно раніше запланованого – Сирський

Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву… Противник розпочав наступ значно раніше запланованого терміну, коли помітив перекидання наших військ, однак, йому не вдалось прорвати нашу оборону. Втім ми розуміємо, що попереду будуть важкі бої, й ворог до цього готується.

Автор: Олександр Сирський, Головнокомандувач ЗСУ
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Травня 2024 в 11:46;

  • Кореспондент Олександр Сирський, Головнокомандувач ЗСУ у цій статті розкриває тему новин про те, що "Противник розширив зону активних бойових дій майже на 70 кілометрів, таким чином намагаючись примусити нас задіяти додаткову кількість бригад зі…".