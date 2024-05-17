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Противник начал наступление значительно раньше запланированного — Сырский

Происшествия 11:46   17.05.2024
Александр Сырский
Главнокомандующий ВСУ
Противник начал наступление значительно раньше запланированного — Сырский

Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва… Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил переброску наших войск, однако ему не удалось прорвать нашу оборону. Впрочем, мы понимаем, что впереди будут тяжелые бои, и враг к этому готовится.

Автор: Александр Сырский, Главнокомандующий ВСУ
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  • • Дата публикации материала: 17 мая 2024 в 11:46;

  • Корреспондент Александр Сырский, Главнокомандующий ВСУ в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Противник расширил зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из…".