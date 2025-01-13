Не варто очікувати стабільних угод про сталий мир – Фесенко
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Росія може в будь-який час порушити будь-які домовленості з Україною. Тому не варто очікувати стабільних угод про сталий мир між Росією та Україною. Однак зазначу, що це не означає відмову від необхідності мирних переговорів і прагнення припинити війну… Історичний і міжнародний досвід знає чимало прикладів того, коли “перемир’я” діяли/діють тривалий час і виявлялися більш стабільними та дієвими ніж класичні “мирні договори”.
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- Категорії: Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: мир, мирные переговоры, переговоры, фесенко;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 09:05;
Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія може в будь-який час порушити будь-які домовленості з Україною. Тому не варто очікувати стабільних угод про сталий мир між…".