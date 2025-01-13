Не варто очікувати стабільних угод про сталий мир – Фесенко

Росія може в будь-який час порушити будь-які домовленості з Україною. Тому не варто очікувати стабільних угод про сталий мир між Росією та Україною. Однак зазначу, що це не означає відмову від необхідності мирних переговорів і прагнення припинити війну… Історичний і міжнародний досвід знає чимало прикладів того, коли “перемир’я” діяли/діють тривалий час і виявлялися більш стабільними та дієвими ніж класичні “мирні договори”.