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Не варто очікувати стабільних угод про сталий мир – Фесенко

Політика 09:05   13.01.2025
Володимир Фесенко
політолог
Не варто очікувати стабільних угод про сталий мир – Фесенко Фото: скріншот

Росія може в будь-який час порушити будь-які домовленості з Україною. Тому не варто очікувати стабільних угод про сталий мир між Росією та Україною. Однак зазначу, що це не означає відмову від необхідності мирних переговорів і прагнення припинити війну… Історичний і міжнародний досвід знає чимало прикладів того, коли “перемир’я” діяли/діють тривалий час і виявлялися більш стабільними та дієвими ніж класичні “мирні договори”.

Автор: Володимир Фесенко, політолог
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Січня 2025 в 09:05;

  • Кореспондент Володимир Фесенко, політолог у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росія може в будь-який час порушити будь-які домовленості з Україною. Тому не варто очікувати стабільних угод про сталий мир між…".