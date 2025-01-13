Не стоит ожидать стабильных соглашений о стабильном мире — Фесенко
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Россия может в любое время нарушить любые договоренности с Украиной. Поэтому не стоит ожидать стабильных соглашений о стабильном мире между Россией и Украиной. Однако отмечу, что это не означает отказ от необходимости мирных переговоров и стремления прекратить войну… Исторический и международный опыт знает немало примеров того, когда «перемирие» действовали/действуют длительное время и оказывались более стабильными и действенными, чем классические «мирные договоры».
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- • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 09:05;
Корреспондент Владимир Фесенко, политолог в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россия может в любое время нарушить любые договоренности с Украиной. Поэтому не стоит ожидать стабильных соглашений о стабильном мире между…".