Не стоит ожидать стабильных соглашений о стабильном мире — Фесенко

Россия может в любое время нарушить любые договоренности с Украиной. Поэтому не стоит ожидать стабильных соглашений о стабильном мире между Россией и Украиной. Однако отмечу, что это не означает отказ от необходимости мирных переговоров и стремления прекратить войну… Исторический и международный опыт знает немало примеров того, когда «перемирие» действовали/действуют длительное время и оказывались более стабильными и действенными, чем классические «мирные договоры».