Розмах балачок про “замир’я” гігантський – Ніколов
Фото: Юрій Ніколов/фейсбук
На війні повно сигналів і поки жодних дій. Трамп ввів санкції на індусів за купівлю рашистської нафти, але вони почнуть діяти не зараз, а у вересні. Віткоф злітав до Путєна і про щось “продуктивно” почірікав, але Трамп не впевнений, що посадить за стіл жертву й агресора припиняти війну. Однак розмах болтовні про замир’я справді гігантський. Настільки гігантський, що ще більше віриться в те, що Зеленський влаштував атаку на НАБУ, готував відставку Залужного з посольства й остаточний розгром Порошенка з Фіалою через інстинктивне відчуття скорих виборів після того замир’я.
7 Серпня 2025 в 12:31
Кореспондент Юрій Ніколов, засновник проєкту "Наші гроші" у цій статті розкриває тему новин про те, що "На війні повно сигналів і поки жодних дій. Трамп ввів санкції на індусів за купівлю рашистської нафти, але вони почнуть…".