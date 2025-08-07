Розмах балачок про “замир’я” гігантський – Ніколов

На війні повно сигналів і поки жодних дій. Трамп ввів санкції на індусів за купівлю рашистської нафти, але вони почнуть діяти не зараз, а у вересні. Віткоф злітав до Путєна і про щось “продуктивно” почірікав, але Трамп не впевнений, що посадить за стіл жертву й агресора припиняти війну. Однак розмах болтовні про замир’я справді гігантський. Настільки гігантський, що ще більше віриться в те, що Зеленський влаштував атаку на НАБУ, готував відставку Залужного з посольства й остаточний розгром Порошенка з Фіалою через інстинктивне відчуття скорих виборів після того замир’я.