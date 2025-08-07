Размах болтовни о «замирии» гигантский — Николов
Фото: Юрий Николов/Facebook
На войне полно сигналов и пока никаких действий. Трамп ввел санкции на индусов за покупку рашистской нефти, но они начнут действовать не сейчас, а в сентябре. Уиткофф слетал к Путину и о чем-то «продуктивно» почирикал, но Трамп не уверен, что посадит за стол жертву и агрессора прекращать войну. Однако размах болтовни о «замирии» действительно гигантский. Настолько гигантский, что еще больше верится в то, что Зеленский устроил атаку на НАБУ, готовил отставку Залужного из посольства и окончательный разгром Порошенко с Фиалой из-за инстинктивного ощущения скорых выборов после этого «замирия».
Дата публикации материала: 7 августа 2025 в 12:31
