Live
  • Чт 07.08.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.61
  • EUR 48.29

Размах болтовни о «замирии» гигантский — Николов

Мир 12:31   07.08.2025
Юрий Николов
основатель проекта "Наші гроші"
Размах болтовни о «замирии» гигантский — Николов Фото: Юрий Николов/Facebook

На войне полно сигналов и пока никаких действий. Трамп ввел санкции на индусов за покупку рашистской нефти, но они начнут действовать не сейчас, а в сентябре. Уиткофф слетал к Путину и о чем-то «продуктивно» почирикал, но Трамп не уверен, что посадит за стол жертву и агрессора прекращать войну. Однако размах болтовни о «замирии» действительно гигантский. Настолько гигантский, что еще больше верится в то, что Зеленский устроил атаку на НАБУ, готовил отставку Залужного из посольства и окончательный разгром Порошенко с Фиалой из-за инстинктивного ощущения скорых выборов после этого «замирия».

Автор: Юрий Николов, основатель проекта "Наші гроші"
Популярно
Заявления РФ о захвате «Гоптовки» на Харьковщине прокомментировали в ГПСУ 📹
Заявления РФ о захвате «Гоптовки» на Харьковщине прокомментировали в ГПСУ 📹
05.08.2025, 20:50
Таинственные катакомбы в Харькове: стало известно, имеют ли они ценность
Таинственные катакомбы в Харькове: стало известно, имеют ли они ценность
07.08.2025, 12:07
«На Харьков что-то летит»: прислушиваться к тревогам призвал Терехов
«На Харьков что-то летит»: прислушиваться к тревогам призвал Терехов
07.08.2025, 09:34
Новости Харькова — главное 7 августа: раскрыто происхождение катакомб в центре
Новости Харькова — главное 7 августа: раскрыто происхождение катакомб в центре
07.08.2025, 12:12
Опасную погоду в четверг прогнозируют синоптики в Харькове и области
Опасную погоду в четверг прогнозируют синоптики в Харькове и области
06.08.2025, 13:11
146 млн грн – на помощь военным: в бюджет Харькова внесли изменения
146 млн грн – на помощь военным: в бюджет Харькова внесли изменения
07.08.2025, 13:17

Новости по теме:

12:16
Границы бывших империй проступают на географических картах — Пекар
10:50
Электоральный ландшафт Харькова не такой патриотический, как кажется — эксперт
18:12
«Драйва нет»: депутат и глава ХАЦ Булах — осталась ли в Харькове оппозиция 📹
21:10
Бюллетеней будет много — харьковский политолог Авксентьев о возможных выборах
12:13
Кто станет новым ректором в харьковском вузе: результаты выборов

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Размах болтовни о «замирии» гигантский — Николов»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 7 августа 2025 в 12:31;

  • Корреспондент Юрий Николов, основатель проекта "Наші гроші" в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На войне полно сигналов и пока никаких действий. Трамп ввел санкции на индусов за покупку рашистской нефти, но они начнут…".