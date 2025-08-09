Live
Рішення без України – мертві, вони нічого не дадуть – Зеленський

Політика 21:24   09.08.2025
Володимир Зеленський
президент України
Рішення без України – мертві, вони нічого не дадуть – Зеленський Фото: president.gov.ua

Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють

Автор: Володимир Зеленський, президент України
