Решения без Украины — мертвые, они ничего не дадут — Зеленский

Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут. Украина готова к реальным решениям, которые могут дать мир. Любые решения, которые против нас, любые решения, без Украины, они одновременно и решения против мира. Они ничего не дадут. Это мертвые решения. Они никогда не сработают.