Путін блефує – Зеленський перед зустріччю на Алясці

Обговорили ситуацію на полі бою. Я сказав Президенту Сполучених Штатів Америки і всім нашим європейським колегам: “Путін блефує”. Він старається натиснути перед зустріччю на Алясці на всіх напрямках українського фронту. Росія намагається зобразити, що спроможна окупувати всю Україну. Безумовно, це їхнє бажання. Путін блефує, начебто санкції для нього не важливі й що вони не працюють. Насправді санкції дуже допомагають і б’ють по російській воєнній економіці. Це правда, у Росії в кілька разів більше зброї, зокрема артилерії – у три рази – й подібного, але також у Росії в три рази більше втрат. І це факт.