Путин блефует — Зеленский перед встречей на Аляске

Мир 12:39   14.08.2025
Владимир Зеленский
президент Украины
Путин блефует — Зеленский перед встречей на Аляске Фото: пресс-служба ОПУ

Обсудили ситуацию в поле боя. Я сказал Президенту Соединенных Штатов Америки и всем нашим европейским коллегам: «Путин блефует». Он старается нажать перед встречей на Аляске по всем направлениям украинского фронта. Россия пытается изобразить, что может оккупировать всю Украину. Безусловно, это их желание. Путин блефует, будто санкции для него не важны и что они не работают. На самом деле, санкции очень помогают и бьют по российской военной экономике. Правда, у России в несколько раз больше оружия, в том числе артиллерии – в три раза – и подобного, но также у России в три раза больше потерь. Это и факт.

Автор: Владимир Зеленский, президент Украины
Вы читали новость: «Путин блефует — Зеленский перед встречей на Аляске»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

