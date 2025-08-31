Трампу порадили сидіти в кріслі на веранді та радіти товариству онуків

Я говорив це про Байдена, скажу і про Трампа. І майже про будь-яку людину, насправді. У 80 років будь-хто вже далеко не у своїй найкращій формі. Тому в такому віці треба сидіти в кріслі на веранді вілли, десь на березі океану, пити мартіні (мартіні, можливо, не варто), пити сік і радіти товариству онуків і правнуків. Якщо в когось немає грошей на віллу, таких людей багато, то ходити лісом, збирати гриби, ягоди, можливо, квіти в саду вирощувати або що-небудь таке. Ось це заняття для 80-річної людини. А сидіти в кріслі президента, ухвалювати рішення, від яких у буквальному сенсі залежить доля всього світу, це перебір.