Live
  • Нд 31.08.2025
  • Харків  +33°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Трампу порадили сидіти в кріслі на веранді та радіти товариству онуків

Політика 15:56   31.08.2025
Іван Яковина
оглядач NV
Трампу порадили сидіти в кріслі на веранді та радіти товариству онуків

Я говорив це про Байдена, скажу і про Трампа. І майже про будь-яку людину, насправді. У 80 років будь-хто вже далеко не у своїй найкращій формі. Тому в такому віці треба сидіти в кріслі на веранді вілли, десь на березі океану, пити мартіні (мартіні, можливо, не варто), пити сік і радіти товариству онуків і правнуків. Якщо в когось немає грошей на віллу, таких людей багато, то ходити лісом, збирати гриби, ягоди, можливо, квіти в саду вирощувати або що-небудь таке. Ось це заняття для 80-річної людини. А сидіти в кріслі президента, ухвалювати рішення, від яких у буквальному сенсі залежить доля всього світу, це перебір.

Автор: Іван Яковина, оглядач NV
Популярно
На Куп’янському напрямку триває бій – Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку триває бій – Генштаб ЗСУ
31.08.2025, 16:27
Ветеран на Харківщині отримав 500 тис. грн. від держави: що він робив
Ветеран на Харківщині отримав 500 тис. грн. від держави: що він робив
31.08.2025, 15:17
Зріс набір студентів на фізику в Харкові: які ще спеціальності популярні
Зріс набір студентів на фізику в Харкові: які ще спеціальності популярні
31.08.2025, 14:01
Яка середня зарплата у вчителя в Харкові, повідомили в міськраді
Яка середня зарплата у вчителя в Харкові, повідомили в міськраді
28.08.2025, 11:50
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
“Зі здивуванням дізнався, що в РФ уже майже заблокований Куп’янськ” – Трегубов
31.08.2025, 10:43
Знайшов тротилові шашки та зберігав: у Харкові до чоловіка прийшла поліція
Знайшов тротилові шашки та зберігав: у Харкові до чоловіка прийшла поліція
31.08.2025, 12:49

Новини за темою:

13:33
Зеленський відреагував на обстріл Харкова в день зустрічі у Вашингтоні
07:24
Трамп і Путін зустрілися на Алясці: що це було, проаналізував ISW
18:31
Перед Аляскою: чи варто Україні «міняти» Донбас на північ Харківщини
17:33
Рекордні обстріли Харкова та як Трамп зіпсував свято Путіну – огляд
19:03
В Європі передумали відправляти миротворців в Україну через Трампа – Reuters

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Трампу порадили сидіти в кріслі на веранді та радіти товариству онуків»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2025 в 15:56;

  • Кореспондент Іван Яковина, оглядач NV у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я говорив це про Байдена, скажу і про Трампа. І майже про будь-яку людину, насправді. У 80 років будь-хто вже далеко не у своїй найкращій…".