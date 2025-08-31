Трампу порадили сидіти в кріслі на веранді та радіти товариству онуків
Я говорив це про Байдена, скажу і про Трампа. І майже про будь-яку людину, насправді. У 80 років будь-хто вже далеко не у своїй найкращій формі. Тому в такому віці треба сидіти в кріслі на веранді вілли, десь на березі океану, пити мартіні (мартіні, можливо, не варто), пити сік і радіти товариству онуків і правнуків. Якщо в когось немає грошей на віллу, таких людей багато, то ходити лісом, збирати гриби, ягоди, можливо, квіти в саду вирощувати або що-небудь таке. Ось це заняття для 80-річної людини. А сидіти в кріслі президента, ухвалювати рішення, від яких у буквальному сенсі залежить доля всього світу, це перебір.
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Трампу порадили сидіти в кріслі на веранді та радіти товариству онуків»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2025 в 15:56;
Кореспондент Іван Яковина, оглядач NV у цій статті розкриває тему новин про те, що "Я говорив це про Байдена, скажу і про Трампа. І майже про будь-яку людину, насправді. У 80 років будь-хто вже далеко не у своїй найкращій…".