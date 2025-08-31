Трампу посоветовали сидеть в кресле на веранде и радоваться обществу внуков
Я говорил это о Байдене, скажу и о Трампе. И почти о любом человеке, на самом деле. В 80 лет кто угодно уже далеко не в своей лучшей форме. Поэтому в таком возрасте нужно сидеть в кресле на веранде виллы, где-то на берегу океана, пить мартини (мартини, может быть, не стоит), пить сок и радоваться обществу внуков и правнуков. Если у кого-то нет денег на виллу, таких людей много, то ходить по лесу, собирать грибы, ягоды, возможно, цветы в саду выращивать или что-нибудь такое. Вот это занятие для 80-летнего человека. А сидеть в кресле президента, принимать решения, от которых в прямом смысле зависит судьба всего мира, это перебор.
