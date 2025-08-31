Live
  • Вс 31.08.2025
  • Харьков  +33°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

Трампу посоветовали сидеть в кресле на веранде и радоваться обществу внуков

Мир 15:56   31.08.2025
Иван Яковина
обозреватель NV
Трампу посоветовали сидеть в кресле на веранде и радоваться обществу внуков Скриншот

Я говорил это о Байдене, скажу и о Трампе. И почти о любом человеке, на самом деле. В 80 лет кто угодно уже далеко не в своей лучшей форме. Поэтому в таком возрасте нужно сидеть в кресле на веранде виллы, где-то на берегу океана, пить мартини (мартини, может быть, не стоит), пить сок и радоваться обществу внуков и правнуков. Если у кого-то нет денег на виллу, таких людей много, то ходить по лесу, собирать грибы, ягоды, возможно, цветы в саду выращивать или что-нибудь такое. Вот это занятие для 80-летнего человека. А сидеть в кресле президента, принимать решения, от которых в прямом смысле зависит судьба всего мира, это перебор.

Автор: Иван Яковина, обозреватель NV
Популярно
Новости Харькова — главное 31 августа: двое раненых, заявление Генштаба
Новости Харькова — главное 31 августа: двое раненых, заявление Генштаба
31.08.2025, 16:30
Сегодня ночью будет опасно – чего ждать, рассказали синоптики
Сегодня ночью будет опасно – чего ждать, рассказали синоптики
30.08.2025, 20:45
В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹
В Харькове будут подземные вузы? Что происходит в университете Каразина 📹
29.08.2025, 19:10
Генштаб назвал заявления РФ о «зоне безопасноти» в Харьковской области фейком
Генштаб назвал заявления РФ о «зоне безопасноти» в Харьковской области фейком
31.08.2025, 09:42
Вырос набор студентов на физику в Харькове: какие еще специальности популярны
Вырос набор студентов на физику в Харькове: какие еще специальности популярны
31.08.2025, 14:01
На Купянском направлении идет бой — Генштаб ВСУ
На Купянском направлении идет бой — Генштаб ВСУ
31.08.2025, 16:27

Новости по теме:

13:33
Зеленский отреагировал на обстрел Харькова в день встречи в Вашингтоне
07:24
Трамп и Путин встретились на Аляске: что это было, проанализировал ISW
18:31
Перед Аляской: стоит ли Украине «менять» Донбасс на север Харьковщины
17:33
Рекордные обстрелы Харькова и как Трамп испортил праздник Путину – обзор
19:03
В Европе передумали отправлять миротворцев в Украину из-за Трампа – Reuters

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Трампу посоветовали сидеть в кресле на веранде и радоваться обществу внуков»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 31 августа 2025 в 15:56;

  • Корреспондент Иван Яковина, обозреватель NV в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Я говорил это о Байдене, скажу и о Трампе. И почти о любом человеке, на самом деле. В 80 лет…".