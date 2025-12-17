Live

Big beautiful 2026 обязательно наступит — украинцы троллят Трампа

Мир 15:19   17.12.2025
Максим Костецкий
глава Центра формирования политики
Big beautiful 2026 обязательно наступит — украинцы троллят Трампа Фото: Максим Костецкий/Facebook

Хочется напомнить, что мы на финишном этапе. На финишном этапе декабря. Мы еще никогда не были так близки к завершению декабря, как сегодня. А завтра станем еще ближе. Это результат работы целого ряда небесных светил, но отдельно хотел бы поблагодарить Солнце, Луну и, конечно, нашу родную планету Земля. Помните, мы приближаем начало января, как можем. Работая и пребывая во сне, 24/7. Big beautiful 2026 обязательно наступит, но если бы меня послушали раньше, то он наступил бы уже давно. Я дождался восьми предыдущих новых годов, и обязательно дождусь девятого! Боже, храни терпеливых! Конец Начало уже близко!

Автор: Максим Костецкий, глава Центра формирования политики
