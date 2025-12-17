Big beautiful 2026 обов’язково настане – українці тролять Трампа

Хочеться нагадати, що ми на фінішному етапі. На фінішному етапі грудня. Ми ще ніколи не були так близько до завершення грудня, як є сьогодні. А завтра станемо ще ближче. Це результат роботи цілої низки небесних світил, але окремо хотів би подякувати Сонцю, Місяцю і, звісно, нашій рідній планеті Земля. Памʼятайте, ми наближаємо початок січня як можемо. Працюючи та сплячи 24/7. Big beautiful 2026 обовʼязково настане, але якби мене послухали раніше, то він настав би вже давно. Я дочекався 8 попередніх нових років, і обовʼязково дочекаюсь 9-го! Боже, бережи терплячих! ̶К̶і̶н̶е̶ц̶ь̶ Початок уже близько!