Ви хоч замислювалися, скільки це коштуватиме? – Машовець про чисельність ЗСУ

Політика 09:35   27.11.2025
Костянтин Машовець
воєнний оглядач
Мене ну дуже розчулюють різноманітні фахівці та експерти, які визначають потрібну чисельність війська у мирний час навмання. От, просто, від балди. 400 тисяч? Нє, мало, тре більше. 600 тисяч? Сумнівно, краще – більше. 800 тисяч? Мало, звісно, але най буде. Однак, мУльйон було б ще ліпше. Придурки, ви хоч замислювались на хвилинку, скільки це буде коштувати та чого потребуватиме? А головне: де ви стільки контрактників візьмете на грошове утримання рівне зарплатні водія тролейбуса? Мілітаризована Україна (з військом “під мУльйон”, ну або дуже близько до цього) майже гарантовано дефолтує. Особливо, якщо по всій Європі якісь “трампи” поприходять до влади.

Автор: Костянтин Машовець, воєнний оглядач
