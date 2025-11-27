Вы хоть задумывались, сколько это будет стоить? — Машовец о численности ВСУ

Меня ну очень умиляют разнообразные специалисты и эксперты, которые определяют нужную численность войска в мирное время наобум. Вот просто от балды. 400 тысяч? Нет, мало, надо больше. 600 тысяч? Сомнительно, лучше – больше. 800 тысяч? Мало, конечно, но пусть будет. Однако, «мУльон» было бы еще лучше. Придурки, вы хоть задумывались на минутку, сколько это будет стоить и в чем будет нуждаться? А главное: где вы столько контрактников возьмете на денежное содержание равное зарплате водителя троллейбуса? Милитаризованная Украина (с войском «под мУльон», или сильно близким к этому) почти гарантированно дефолтирует. Особенно если по всей Европе какие-то «трампы» поприходят к власти.