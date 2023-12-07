Суматранский носорог, который может исчезнуть, родился в заповеднике Индонезии

В заповеднике в Индонезии празднуют рождение детеныша суматранского носорога, находящегося под угрозой исчезновения. В мире осталось менее 50 особей, сообщает АВС NEWS.

Самка по имени Далила родила 25-килограммового детёныша в заповеднике провинции Лампунг, на южной оконечности острова Суматра. Это второй детеныш, родившийся на острове Суматра в этом году.

Охранник нашел Далилу с новорожденным детенышем мужского пола на 10 дней раньше предполагаемой даты родов.

Красный книга находящихся под угрозой исчезновения животных сообщает, что популяция носорогов сокращается, и осталось около 30 взрослых животных. Большая часть оставшихся носорогов обитает на Суматре, некоторые — в неволе.

Отец детеныша, Харапан, был последним суматранским носорогом в мире, репатриированным в Индонезию. Его прибытие из зоопарка Цинциннати означало, что теперь вся популяция суматранских носорогов находится в Индонезии.

Этот вид сталкивается с угрозами со стороны браконьеров, которые убивают животных ради рогов и вырубают леса.

По данным Министерства окружающей среды и лесного хозяйства, Далила и ее ребенок находятся в хорошем состоянии, детеныш сейчас ходит и кушает.