Суматранский носорог, который может исчезнуть, родился в заповеднике Индонезии
В заповеднике в Индонезии празднуют рождение детеныша суматранского носорога, находящегося под угрозой исчезновения. В мире осталось менее 50 особей, сообщает АВС NEWS.
Самка по имени Далила родила 25-килограммового детёныша в заповеднике провинции Лампунг, на южной оконечности острова Суматра. Это второй детеныш, родившийся на острове Суматра в этом году.
Охранник нашел Далилу с новорожденным детенышем мужского пола на 10 дней раньше предполагаемой даты родов.
Красный книга находящихся под угрозой исчезновения животных сообщает, что популяция носорогов сокращается, и осталось около 30 взрослых животных. Большая часть оставшихся носорогов обитает на Суматре, некоторые — в неволе.
Отец детеныша, Харапан, был последним суматранским носорогом в мире, репатриированным в Индонезию. Его прибытие из зоопарка Цинциннати означало, что теперь вся популяция суматранских носорогов находится в Индонезии.
Этот вид сталкивается с угрозами со стороны браконьеров, которые убивают животных ради рогов и вырубают леса.
По данным Министерства окружающей среды и лесного хозяйства, Далила и ее ребенок находятся в хорошем состоянии, детеныш сейчас ходит и кушает.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: детеныш, индонезия, Рог, Суматра, суматранский носорог;
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- • Дата публикации материала: 7 декабря 2023 в 14:28;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В заповеднике в Индонезии празднуют рождение детеныша суматранского носорога, находящегося под угрозой исчезновения. В мире осталось менее 50 особей, сообщает АВС NEWS.".