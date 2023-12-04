Стадо слонов растоптало автомобиль после того, как он на шоссе сбил слоненка
Стадо диких слонов в Малайзии основательно растоптало автомобиль, двигавшийся по главному шоссе, после того как он сбил детеныша в их группе, сообщили местные власти в понедельник, пишет CNN.
Семья из трех человек – 48-летний мужчина вместе со своей женой и 23-летним сыном – ехала по главной автомагистрали от острова Пенанг до северо-восточного прибрежного штата Теренггану около 19:35 по местному времени в воскресенье, когда их машина врезалась в слоненка.
В то время шел дождь и туман, добавила полиция Герика, и машина поворачивала, когда она врезалась в слоненка, когда он шел по дороге со стадом. От удара теленок упал на землю.
Увидев это, остальные пятеро слонов бросились к машине и начали ее топтать. После того, как теленок снова встал, стадо покинуло этот район.
На предоставленных полицией фотографиях видны значительные повреждения передней и боковых частей белого автомобиля, боковые двери проломлены. Все окна также были разбиты.
Власти не предоставили дополнительную информацию о состоянии слоненка.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: автомобиль, детеныш, животное, Малайзия, машина, растоптали, слон, стадо;
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- • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 16:17;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Стадо диких слонов в Малайзии основательно растоптало автомобиль, двигавшийся по главному шоссе, после того как он сбил детеныша в их группе, сообщили местные власти в понедельник, пишет CNN.".