Стадо слонів розтоптало автівку після того, як вона на шосе збила слоненя
Стадо диких слонів у Малайзії ґрунтовно розтоптало автомобіль, що рухався головним шосе, після того як він збив дитинча в їх групі, повідомила місцева влада в понеділок, пише CNN.
Сім’я з трьох осіб – 48-річний чоловік разом зі своєю дружиною та 23-річним сином – їхала головною автомагістраллю від острова Пенанг до північно-східного прибережного штату Теренггану близько 19:35 за місцевим часом у неділю, коли їхня машина врізалася в слоненя.
У той час йшов дощ і туман, додала поліція Геріка, і машина повертала, коли вона врізалася в слоненя, яке йшло дорогою зі стадом. Від удару дитинча впало на землю.
Побачивши це, п’ятеро слонів кинулась до машини і почали її топтати. Після того, як слоненя знову встало, стадо покинуло цей район.
На наданих поліцією фотографіях видно значні пошкодження передньої та бічних частин білого автомобіля, бічні двері проломлені. Усі вікна також були розбиті.
Влада не надала додаткову інформацію про стан слоненяти.
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- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: автомобиль, детеныш, животное, Малайзия, машина, растоптали, слон, стадо;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 16:17;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Стадо диких слонів у Малайзії ґрунтовно розтоптало автомобіль, що рухався головним шосе, після того як він збив дитинча в їх групі, повідомила місцева влада в понеділок, пише CNN.".