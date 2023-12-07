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Суматранський носоріг, який може зникнути, народився у заповіднику Індонезії

Світ 14:28   07.12.2023
Оксана Якушко
Суматранський носоріг, який може зникнути, народився у заповіднику Індонезії

У заповіднику в Індонезії святкують народження дитинчати суматранського носорога, що знаходиться під загрозою зникнення. У світі залишилося менше 50 особин, повідомляє АВС NEWS.

Самка на ім’я Даліла народила 25-кілограмове дитинча в заповіднику провінції Лампунг, на південному краю острова Суматра. Це друге дитинча, яке народилося на острові Суматра цього року.

Охоронець знайшов Далілу з новонародженим дитинчам чоловічої статі на 10 днів раніше за передбачувану дату пологів.

Червона книга тварин, що знаходяться під загрозою зникнення, повідомляє, що популяція носорогів скорочується, і залишилося близько 30 дорослих тварин. Більшість носорогів, що залишилися, мешкає на Суматрі, деякі — в неволі.

Батько дитинчати, Харапан, був останнім суматранским носорогом у світі, репатрійованим до Індонезії. Його прибуття із зоопарку Цинциннаті означало, що тепер вся популяція суматранских носорогів знаходиться в Індонезії.

Цей вид стикається з погрозами з боку браконьєрів, які вбивають тварин заради рогів та вирубують ліси.

За даними Міністерства навколишнього середовища та лісового господарства, Даліла та її дитина перебувають у хорошому стані, дитинча зараз ходить і їсть.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 14:28;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У заповіднику в Індонезії святкують народження дитинчати суматранського носорога, що знаходиться під загрозою зникнення. У світі залишилося менше 50 особин, повідомляє АВС NEWS.".