Суматранський носоріг, який може зникнути, народився у заповіднику Індонезії
У заповіднику в Індонезії святкують народження дитинчати суматранського носорога, що знаходиться під загрозою зникнення. У світі залишилося менше 50 особин, повідомляє АВС NEWS.
Самка на ім’я Даліла народила 25-кілограмове дитинча в заповіднику провінції Лампунг, на південному краю острова Суматра. Це друге дитинча, яке народилося на острові Суматра цього року.
Охоронець знайшов Далілу з новонародженим дитинчам чоловічої статі на 10 днів раніше за передбачувану дату пологів.
Червона книга тварин, що знаходяться під загрозою зникнення, повідомляє, що популяція носорогів скорочується, і залишилося близько 30 дорослих тварин. Більшість носорогів, що залишилися, мешкає на Суматрі, деякі — в неволі.
Батько дитинчати, Харапан, був останнім суматранским носорогом у світі, репатрійованим до Індонезії. Його прибуття із зоопарку Цинциннаті означало, що тепер вся популяція суматранских носорогів знаходиться в Індонезії.
Цей вид стикається з погрозами з боку браконьєрів, які вбивають тварин заради рогів та вирубують ліси.
За даними Міністерства навколишнього середовища та лісового господарства, Даліла та її дитина перебувають у хорошому стані, дитинча зараз ходить і їсть.
Читайте також: Стадо слонів розтоптало автівку після того, як вона на шосе збила слоненя
- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: детеныш, индонезия, Рог, Суматра, суматранский носорог;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Суматранський носоріг, який може зникнути, народився у заповіднику Індонезії»; з категорії Світ на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2023 в 14:28;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У заповіднику в Індонезії святкують народження дитинчати суматранського носорога, що знаходиться під загрозою зникнення. У світі залишилося менше 50 особин, повідомляє АВС NEWS.".