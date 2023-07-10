Live
  • Понедельник 10.07.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.82
    • 🟢

В Харькове высадили более миллиона цветов

11:54   10.07.2023
Популярно
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
У границ Харьковщины — более 10 тыс. военных РФ: когда они могут «двинуться»
08.07.2023
Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец
Купянское направление в РФ считают удобным для внезапного удара — Машовец
10.07.2023
В Харькове восстанавливают водоем, обмелевший из-за обстрела РФ (фото)
В Харькове восстанавливают водоем, обмелевший из-за обстрела РФ (фото)
10.07.2023
В Харькове второй день подряд ликвидируют последствия урагана (фото)
В Харькове второй день подряд ликвидируют последствия урагана (фото)
10.07.2023
Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе
Харьков тонет: в соцсетях публикуют видео рекордного дождя в городе
08.07.2023
Погода в Харькове на рабочую неделю: прогноз синоптиков
Погода в Харькове на рабочую неделю: прогноз синоптиков
09.07.2023

Новости по теме:

12:31
На Харьковщине вернули свет в село, которое граничит с Донецкой областью
12:15
Разведчики ТрО с Изюмщины уничтожили оккупантов в их грузовике (видео)
11:58
На Харьковщине выявили коллаборанта — специалиста по «быстрому реагированию»
11:54
В Харькове высадили более миллиона цветов
11:51
В Харькове волонтеры бесплатно дают в аренду инструменты для ремонтов

  • Категории: Без рубрики; ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове высадили более миллиона цветов»; из категории на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 11:54;

    • Корреспондент в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "".