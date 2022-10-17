Сегодня 17 октября: какой праздник и день в истории
17 октября – по церковному календарю память священномученика Ерофея, епископа Афинского. ООН провозгласила этот день Днем борьбы с нищетой. А в Киеве в 1113 году 17 октября завершили строить Михайловский Златоверхий собор.
Праздники и памятные даты 17 октября
Государственные праздники и памятные даты Украины в этот день не отмечают.
ООН провозгласила этот день Международным днем борьбы с нищетой. Также 17 октября, по версии ООН, – День яркой одежды и Международный день правильных действий при землетрясениях.
Кроме того, отмечают Всемирный день донорства и трансплантации органов и Всемирный день пения.
17 октября в истории
17 октября 1113 года – совершено сооружение Киево-Михайловского Златоверхого собора. Его строили в течение 1108–1113 годов. А инициатором создания жемчужины Киевской Руси стал внук Ярослава Мудрого – киевский князь Святополк Изяславич. Считается, что побудила князя к строительству храма победа над половцами. Архангел Михаил, которому посвящен храм, – покровитель воинов.
Оригинальный храм – исторический и культурный памятник с тысячелетней историей – был разрушен в ХХ веке большевиками. Нынешний Михайловский Златоверхий собор воссоздали в 1997 – 1998 годах. Одним из инициаторов этого процесса стал известный украинский писатель (кстати, автор романа «Собор») Олесь Гончар. В 1995 году указом Президента Украины восстановление Михайловского Златоверхого признали общегосударственным приоритетом. Первой воспроизвели в первоначальном виде колокольню в стиле украинского барокко. Открытие собора состоялось в День Киева 1998 года с участием патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета, который освятил монастырь.
Церковный праздник 17 октября
17 октября – память священномученика Ерофея, епископа Афинского. Это христианский священник I века, священномученик. Был учеником апостола Павла и первым епископом Афинским.
Ерофей, подобно Дионисию Ареопагиту был членом совета старейшин Ареопага, которого обратил в христианство апостол Павел.
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По преданию, был наставником Дионисия Ареопагита и присутствовал вместе с ним во время погребения Богородицы. С VI века образ этих святых становится каноническим атрибутом сначала византийской иконографии Успения, а затем и древнерусской. Святые обычно представлены стоящими за погребальным ложем Богоматери, сбоку от принимающего ее тело Христа.
Народные приметы 17 октября
Дикие гуси на отлете — конец бабьему лету.
Голубь, отдыхая, прячет одну ножку в перья, жди резкого похолодания.
Что нельзя делать 17 октября
Нельзя ходить в лес.
Нельзя праздновать свадьбу, потому что брак будет несчастлив.Категории: Общество, Украина; Теги: история, праздник, церковный праздник; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня 17 октября: какой праздник и день в истории".