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Сегодня 17 октября: какой праздник и день в истории

Общество 06:00   17.10.2022
Оксана Горун
Сегодня 17 октября: какой праздник и день в истории

17 октября – по церковному календарю память священномученика Ерофея, епископа Афинского. ООН провозгласила этот день Днем борьбы с нищетой. А в Киеве в 1113 году 17 октября завершили строить Михайловский Златоверхий собор.

Праздники и памятные даты 17 октября

Государственные праздники и памятные даты Украины в этот день не отмечают.

ООН провозгласила этот день Международным днем ​​борьбы с нищетой. Также 17 октября, по версии ООН, – День яркой одежды и Международный день правильных действий при землетрясениях.

Кроме того, отмечают Всемирный день донорства и трансплантации органов и Всемирный день пения.

17 октября в истории

17 октября 1113 года – совершено сооружение Киево-Михайловского Златоверхого собора. Его строили в течение 1108–1113 годов. А инициатором создания жемчужины Киевской Руси стал внук Ярослава Мудрого – киевский князь Святополк Изяславич. Считается, что побудила князя к строительству храма победа над половцами. Архангел Михаил, которому посвящен храм, – покровитель воинов.

Оригинальный храм – исторический и культурный памятник с тысячелетней историей – был разрушен в ХХ веке большевиками. Нынешний Михайловский Златоверхий собор воссоздали в 1997 – 1998 годах. Одним из инициаторов этого процесса стал известный украинский писатель (кстати, автор романа «Собор») Олесь Гончар. В 1995 году указом Президента Украины восстановление Михайловского Златоверхого признали общегосударственным приоритетом. Первой воспроизвели в первоначальном виде колокольню в стиле украинского барокко. Открытие собора состоялось в День Киева 1998 года с участием патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета, который освятил монастырь.

Церковный праздник 17 октября

17 октября – память священномученика Ерофея, епископа Афинского. Это христианский священник I века, священномученик. Был учеником апостола Павла и первым епископом Афинским.

Ерофей, подобно Дионисию Ареопагиту был членом совета старейшин Ареопага, которого обратил в христианство апостол Павел.

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По преданию, был наставником Дионисия Ареопагита и присутствовал вместе с ним во время погребения Богородицы. С VI века образ этих святых становится каноническим атрибутом сначала византийской иконографии Успения, а затем и древнерусской. Святые обычно представлены стоящими за погребальным ложем Богоматери, сбоку от принимающего ее тело Христа.

Народные приметы 17 октября

Дикие гуси на отлете — конец бабьему лету.

Голубь, отдыхая, прячет одну ножку в перья, жди резкого похолодания.

Что нельзя делать 17 октября

Нельзя ходить в лес.

Нельзя праздновать свадьбу, потому что брак будет несчастлив.

Категории: Общество, Украина; Теги: , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 17 октября 2022 в 06:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня 17 октября: какой праздник и день в истории".