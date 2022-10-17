Сьогодні 17 жовтня: яке свято та день в історії

17 жовтня – за церковним календарем пам’ять священномученика Єрофея, єпископа Афінського. ООН проголосила цей день Днем боротьби з бідністю. А в Києві в 1113 році 17 жовтня завершили будувати Михайлівський Золотоверхий собор.

Свята та пам’ятні дати 17 жовтня

Державних свят та пам’ятних дат України цього дня не відзначають.

ООН проголосила цей день Міжнародним днем боротьби з бідністю. Також 17 жовтня, за версією ООН, – День яскравого одягу та Міжнародний день правильних дій при землетрусах.

Крім того, відзначають Всесвітній день донорства та трансплантації органів і Всесвітній день співу.

Організація об’єднаних націй.

17 жовтня в історії

17 жовтня 1113 року – звершено спорудження Києво-Михайлівського Золотоверхого собору. Його будували протягом 1108-1113 років. А ініціатором створення перлини Київської Русі став онук Ярослава Мудрого – київський князь Святополк Ізяславич. Вважається, що спонукати князя до будівництва храму могла перемога над половцями. Архангел Михаїл, якому присвячено храм, – покровитель воїнів.

Оригінальний храм – історична та культурна пам’ятка з тисячолітньою історією – був зруйнований у ХХ столітті більшовиками. Ниніншій Михайлівський Золотоверхий собор відтворили в 1997 – 1998 роках. Одним із ініціаторів цього процесу став відомий український письменник (до речі, автор роману “Собор”) Олесь Гончар. У 1995 року указом Президента України відбудову Михайлівського Золотоверхого визнали загальнодержавним пріоритетом. Першою відтворили в первісному вигляді дзвіницю в стилі українського бароко. Відкриття собору відбулося на День Києва 1998 року за участю патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета, який освятив монастир.

Церковне свято 17 жовтня

17 жовтня – пам’ять священномученика Єрофея, єпископа Афінського. Це християнський священик І століття, священномученик. Був учнем апостола Павла та першим єпископом Афінським.

Єрофей подібно до Діонісія Ареопагіта був членом ради старійшин Ареопага, якого звернув у християнство апостол Павло.

За переказами, був наставником Діонісія Ареопагіта і був присутнім разом із ним під час поховання Богородиці. Про це неодноразово згадується в «Ареопагітиках. З VI століття образ цих святих стає канонічним атрибутом спочатку візантійської іконографії Успіння, а потім і давньоруської. Святі зазвичай представлені тими, що стоять за похоронним ложем Богоматері, збоку від приймаючого її тіло Христа.

Народні прикмети 17 жовтня

Дикі гуси на відльоті — кінець бабиному літу.

Голуб, відпочиваючи, ховає одну ніжку в пір’я, чекай різкого похолодання.

Що не можна робити 17 жовтня

Не можна ходити до лісу.

Не можна святкувати весілля, бо шлюб буде нещасливим.