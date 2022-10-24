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В Харькове продолжают готовить убежища в подвалах (фото)

Общество 09:57   24.10.2022
Оксана Горун
В Харькове продолжают готовить убежища в подвалах (фото)

В Харькове, несмотря на временное затишье от российских обстрелов, не прекращаются работы в подвалах, которые могут послужить укрытиями.

По информации мэрии, сейчас такие работы идут в Немышлянском районе.

Ремонт подвала в Харькове

«В Немышлянском районе подрядными организациями проводятся работы по очистке и освещению дополнительных подвальных помещений в жилых домах, которые, в случае необходимости, могут быть использованы как временные укрытия», — отметили в пресс-службе горсовета.

Там сообщили, что работы проводят в домах по ул. Ощепкова, бул. Юрьева, проезду Стадионному и проспекту Героев Харькова.

Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 09:57;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают готовить убежища в подвалах (фото)".