В Харькове продолжают готовить убежища в подвалах (фото)

В Харькове, несмотря на временное затишье от российских обстрелов, не прекращаются работы в подвалах, которые могут послужить укрытиями.

По информации мэрии, сейчас такие работы идут в Немышлянском районе.

«В Немышлянском районе подрядными организациями проводятся работы по очистке и освещению дополнительных подвальных помещений в жилых домах, которые, в случае необходимости, могут быть использованы как временные укрытия», — отметили в пресс-службе горсовета.

Там сообщили, что работы проводят в домах по ул. Ощепкова, бул. Юрьева, проезду Стадионному и проспекту Героев Харькова.