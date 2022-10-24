В Харькове продолжают готовить убежища в подвалах (фото)
В Харькове, несмотря на временное затишье от российских обстрелов, не прекращаются работы в подвалах, которые могут послужить укрытиями.
По информации мэрии, сейчас такие работы идут в Немышлянском районе.
«В Немышлянском районе подрядными организациями проводятся работы по очистке и освещению дополнительных подвальных помещений в жилых домах, которые, в случае необходимости, могут быть использованы как временные укрытия», — отметили в пресс-службе горсовета.
Там сообщили, что работы проводят в домах по ул. Ощепкова, бул. Юрьева, проезду Стадионному и проспекту Героев Харькова.Категории: Общество, Харьков; Теги: мэрия, подвалы, ремонт, укрытия; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 09:57;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове продолжают готовить убежища в подвалах (фото)".