У Харкові продовжують готувати укриття в підвалах (фото)

У Харкові, незважаючи на тимчасове затишшя від російських обстрілів, не припиняються роботи в підвалах, де можна буде ховатися під час тривог.

За інформацією мерії, зараз такі роботи відбуваються у Немишлянському районі.

“У Немишлянському районі підрядними організаціями проводяться роботи з очищення та освітлення додаткових підвальних приміщень у житлових будинках, які, в разі потреби, можуть бути використані як тимчасові укриття”, – зазначили у пресслужбі міськради.

Там повідомили, що роботи проводять у будинках по вул. Ощєпкова, бул. Юр’єва, проїзду Стадіонному та пр. Героїв Харкова.