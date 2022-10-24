У Харкові продовжують готувати укриття в підвалах (фото)
У Харкові, незважаючи на тимчасове затишшя від російських обстрілів, не припиняються роботи в підвалах, де можна буде ховатися під час тривог.
За інформацією мерії, зараз такі роботи відбуваються у Немишлянському районі.
“У Немишлянському районі підрядними організаціями проводяться роботи з очищення та освітлення додаткових підвальних приміщень у житлових будинках, які, в разі потреби, можуть бути використані як тимчасові укриття”, – зазначили у пресслужбі міськради.
Там повідомили, що роботи проводять у будинках по вул. Ощєпкова, бул. Юр’єва, проїзду Стадіонному та пр. Героїв Харкова.Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мэрия, подвалы, ремонт, укрытия; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 09:57;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують готувати укриття в підвалах (фото)".