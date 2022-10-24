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У Харкові продовжують готувати укриття в підвалах (фото)

Суспільство 09:57   24.10.2022
Оксана Горун
У Харкові продовжують готувати укриття в підвалах (фото)

У Харкові, незважаючи на тимчасове затишшя від російських обстрілів, не припиняються роботи в підвалах, де можна буде ховатися під час тривог.

За інформацією мерії, зараз такі роботи відбуваються у Немишлянському районі.

Ремонт підвалу в Харкові

“У Немишлянському районі підрядними організаціями проводяться роботи з очищення та освітлення додаткових підвальних приміщень у житлових будинках, які, в разі потреби, можуть бути використані як тимчасові укриття”, – зазначили у пресслужбі міськради.

Там повідомили, що роботи проводять у будинках по вул. Ощєпкова, бул. Юр’єва, проїзду Стадіонному та пр. Героїв Харкова.

Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 09:57;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові продовжують готувати укриття в підвалах (фото)".