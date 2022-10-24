Зеленский рассказал о ситуации на деоккупированных территориях Харьковщины
Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении 23 октября сообщил о восстановительных работах в Харьковской области.
«Каждый день я получаю новые отчеты о подключении к газу, воде, электричеству сотен домохозяйств в освобожденных районах. В частности, только сегодня и только в двух районах Харьковской области 346 абонентов – снова с газом. Город Волчанск – еще 750 абонентов с электричеством. Город Изюм – еще 300 абонентов с электричеством. Это постоянная работа, которая не прекращается ни дня и продолжается по всей освобожденной территории Украины», — сказал Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что Украина возвращает нормальную жизнь «везде, куда Россия принесла смерть и деградацию».
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«Именно это – об украинцах. Там, где Украина – никогда не уничтожается жизнь. А вот там, куда приходит Россия, она повсюду оставляет массовые могилы, застенки, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы», — подчеркнул Президент.Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: восстановление, газ, Зеленский, президент, электричество; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 08:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зеленский рассказал о ситуации на деоккупированных территориях Харьковщины".