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Зеленский рассказал о ситуации на деоккупированных территориях Харьковщины

Политика 08:09   24.10.2022
Оксана Горун
Зеленский рассказал о ситуации на деоккупированных территориях Харьковщины

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем обращении 23 октября сообщил о восстановительных работах в Харьковской области.

«Каждый день я получаю новые отчеты о подключении к газу, воде, электричеству сотен домохозяйств в освобожденных районах. В частности, только сегодня и только в двух районах Харьковской области 346 абонентов – снова с газом. Город Волчанск – еще 750 абонентов с электричеством. Город Изюм – еще 300 абонентов с электричеством. Это постоянная работа, которая не прекращается ни дня и продолжается по всей освобожденной территории Украины», — сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина возвращает нормальную жизнь «везде, куда Россия принесла смерть и деградацию».

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«Именно это – об украинцах. Там, где Украина – никогда не уничтожается жизнь. А вот там, куда приходит Россия, она повсюду оставляет массовые могилы, застенки, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы», — подчеркнул Президент.

Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;
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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 24 октября 2022 в 08:09;

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