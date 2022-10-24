Зеленський розповів про ситуацію на деокупованих територіях Харківщини

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні 23 жовтня повідомив про відновлювальні роботи в Харківській області.

“Щодня я отримую нові звіти про підключення до газу, води, електрики сотень домогосподарств у звільнених районах. Зокрема, лише сьогодні й лише у двох районах Харківської області 346 абонентів – знову з газом. Місто Вовчанськ – ще 750 абонентів з електрикою. Місто Ізюм – ще 300 абонентів з електрикою. Це постійна робота, яка не припиняється жодного дня і продовжується по всій звільненій території України”, – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що Україна повертає нормальне життя “скрізь, куди Росія принесла смерть і деградацію”.

“Саме це – про українців. Там, де Україна – ніколи не знищується життя. А ось там, куди приходить Росія, вона всюди залишає масові могили, застінки, зруйновані міста та села, заміновану землю, знищену інфраструктуру та природні катастрофи”, – наголосив Президент.