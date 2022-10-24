Зеленський розповів про ситуацію на деокупованих територіях Харківщини
Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні 23 жовтня повідомив про відновлювальні роботи в Харківській області.
“Щодня я отримую нові звіти про підключення до газу, води, електрики сотень домогосподарств у звільнених районах. Зокрема, лише сьогодні й лише у двох районах Харківської області 346 абонентів – знову з газом. Місто Вовчанськ – ще 750 абонентів з електрикою. Місто Ізюм – ще 300 абонентів з електрикою. Це постійна робота, яка не припиняється жодного дня і продовжується по всій звільненій території України”, – сказав Володимир Зеленський.
Він наголосив, що Україна повертає нормальне життя “скрізь, куди Росія принесла смерть і деградацію”.
Читайте також: На Харківщині зруйновано 24 мости (фото)
“Саме це – про українців. Там, де Україна – ніколи не знищується життя. А ось там, куди приходить Росія, вона всюди залишає масові могили, застінки, зруйновані міста та села, заміновану землю, знищену інфраструктуру та природні катастрофи”, – наголосив Президент.Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: восстановление, газ, Зеленський, президент, электричество; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
Новини за темою:
Ви читали новину: «Зеленський розповів про ситуацію на деокупованих територіях Харківщини»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Жовтня 2022 в 08:09;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зеленський розповів про ситуацію на деокупованих територіях Харківщини".