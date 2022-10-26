В Купянске до конца недели обещают сделать «стабильный интернет»
В деоккупированном Купянске восстанавливают мобильную связь и подключают интернет, также в городе возобновила работу «Укрпочта».
В освобожденном от оккупантов, но все еще достаточно близком к фронту Купянске в тестовом режиме заработал 4G от украинских мобильных операторов Vodafone, Kyivstar и Lifecell. Об этом сообщили в ХОВА.
«До конца недели будем иметь постоянный мобильный интернет. Также у нас заработает «Новая почта». Все организационные моменты мы уже выполнили, ждем открытия», — сообщил во время открытия отделения «Укрпочты» в Купянске советник главы ХОВА Андрей Беседин.
«Укрпочта» в Купянске тем временем уже начала выдавать пенсии, которые люди не получали четыре месяца.
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«Прежде всего, мы провели административные мероприятия и начали подготовку к массовой выплате пенсий. Сейчас мы выплачиваем пенсии по пятому отделению. Далее будем подтягивать туда те отделения, которые очень пострадали после пребывания здесь российских войск», — рассказал директор харьковской дирекции АО «Укрпочта» Юрий Савченко.
Напомним, в ОП сообщили свежую информацию о ходе восстановительных работ на освобожденных территориях Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 15:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном Купянске восстанавливают мобильную связь и подключают интернет, также в городе возобновила работу «Укрпочта»".