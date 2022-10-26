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В Купянске до конца недели обещают сделать «стабильный интернет»

Общество 15:05   26.10.2022
Оксана Горун
В Купянске до конца недели обещают сделать «стабильный интернет»

В деоккупированном Купянске восстанавливают мобильную связь и подключают интернет, также в городе возобновила работу «Укрпочта».

В освобожденном от оккупантов, но все еще достаточно близком к фронту Купянске в тестовом режиме заработал 4G от украинских мобильных операторов Vodafone, Kyivstar и Lifecell. Об этом сообщили в ХОВА.

«До конца недели будем иметь постоянный мобильный интернет. Также у нас заработает «Новая почта». Все организационные моменты мы уже выполнили, ждем открытия», — сообщил во время открытия отделения «Укрпочты» в Купянске советник главы ХОВА Андрей Беседин.

«Укрпочта» в Купянске тем временем уже начала выдавать пенсии, которые люди не получали четыре месяца.

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    • «Прежде всего, мы провели административные мероприятия и начали подготовку к массовой выплате пенсий. Сейчас мы выплачиваем пенсии по пятому отделению. Далее будем подтягивать туда те отделения, которые очень пострадали после пребывания здесь российских войск», — рассказал директор харьковской дирекции АО «Укрпочта» Юрий Савченко.

    Напомним, в ОП сообщили свежую информацию о ходе восстановительных работ на освобожденных территориях Харьковской области.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 15:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В деоккупированном Купянске восстанавливают мобильную связь и подключают интернет, также в городе возобновила работу «Укрпочта»".