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Восстановление Харьковщины: в ОП рассказали о проведенных работах (видео)

Общество 13:45   26.10.2022
Оксана Горун
Восстановление Харьковщины: в ОП рассказали о проведенных работах (видео)

На освобожденной Харьковщине уже заработали 100 фельдшерских пунктов, 15 отделений полиции и 49 — «Укрпочты».

Такие данные на брифинге 26 октября сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. Он также проинформировал о подключении коммуникаций в деоккупированных населенных пунктах Харьковской области.

«В 237 населенных пунктах восстановлено газоснабжение, в 260 населенных пунктах восстановлено электроснабжение, в 427 населенных пунктах восстановлено водоснабжение и водоотвод. В 160 населенных пунктах восстановлены услуги мобильной связи и интернета», — сообщил Тимошенко.

Также, по его данным, возобновлено движение поездов сообщением из Балаклеи, Дергачей и Чугуева в Харьков.

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    • «Возобновлено автомобильное сообщение с городами Изюм, Балаклея, Купянск, поселками Великий Бурлук, Шевченково, Двуречная и селами Ольховатка, Ольховка, Кондрашовка и Куриловка. Также заработал автобусный маршрут сообщением Харьков – Шевченково – Купянск», — перечислил замглавы ОП.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 октября 2022 в 13:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На освобожденной Харьковщине уже заработали 100 фельдшерских пунктов, 15 отделений полиции и 49 — «Укрпочты»".